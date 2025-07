Notfallarzt aus Freiberg zur Hitze: Wie kann ich mich schützen und wo finde ich Abkühlung?

Das Thermometer zeigt immer höhere Temperaturen an. Doch ist man dem nicht hilflos ausgeliefert. Die „Freie Presse“ gibt Tipps, wie man sich dagegen wappnen kann.

In dieser Woche stehen extrem hohe Temperaturen ins Haus, auch in Mittelsachsen. Bis einschließlich Donnerstag werden es weit über 30 Grad. Wie kann man sich dagegen wappnen? Und was kann man bei dieser Hitze überhaupt noch unternehmen? „Passen Sie Ihren Alltag bei einer Hitzewelle an“, rät Dr. Ralf Walper, Notfallmediziner aus Freiberg....