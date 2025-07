Nur für eine Nacht: Warum der Dorfclub die Karibik nach Rothenfurth holt

In Rothenfurth, Stadtteil von Großschirma, steigt am Samstag eine Karibische Nacht. Es ist die zweite Auflage der Veranstaltung. Wie es dazu kam?

Vollmond und Affenhitze – beste Bedingungen für die Karibische Nacht in Rothenfurth: Am Samstag lädt der örtliche Dorfclub zur zweiten Karibischen Nacht in die exotisch dekorierte Partyscheune Otto ein. Ab 19 Uhr sorgt DJ Diddi auf und vor der Tenne für Tanzlaune, während in der Kutscherstube eine Cocktailbar karibische Klassiker serviert.