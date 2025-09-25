Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wie vergangenes Jahr verspicht das Freiberger Oktoberfest Party ohne Ende.
Wie vergangenes Jahr verspicht das Freiberger Oktoberfest Party ohne Ende.
Freiberg
O'zapft: Fünf Tipps, wie das Freiberger Oktoberfest zum Hit wird
Von Mathias Herrmann
Am Wochenende werden Freibergs schwarz-gelbe Stadtfarben zur bayrischen blau-weißen-Wies'n Gaudi zum dritten Freiberger Oktoberfest. Wir haben Tipps, wie die Gaudi zum Fest wird.

Endlich ist es wieder so weit: Vom 26. bis 28. September verwandelt sich Freiberg in ein bayerisches Party-Mekka. Das 3. Freiberger Oktoberfest lockt mit drei Tagen voller Musik, Gaudi und natürlich jede Menge frisch gezapftem Bier ins große Bierzelt an die Halsbrücker Straße.
