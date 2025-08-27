OB-Wahlkampf in Freiberg wird intensiver: „Entscheidet Herkunft über Kompetenz?“

Freiberg
Zwei Wahlkampfslogans haben in den sozialen Netzwerken eine Debatte ausgelöst: Die Frage ist, ob man ein Freiberger sein muss, um das Rathaus zu führen. Dazu gibt es verschiedene Meinungen.
Seit dem letzten Ferienwochenende ist der Wahlkampf um das Amt des Freiberger Oberbürgermeisters im Stadtbild sichtbar. Schnell haben sich die Plakate an den Laternenmasten und anderen Pfählen vermehrt. Die fünf Kandidaten Steve Ittershagen (CDU), Stefan Krinke (unabhängig), Philipp Preißler (parteilos), Christian Pudack (parteilos) und Jens...
