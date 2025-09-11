Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit dieser Simson rutschte der 15-Jährige über die Straße.
Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Oberbobritzsch: 15-jähriger Mopedfahrer verletzt sich
Von Marcel Schlenkrich
Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall kam es am späten Mittwochnachmittag.

Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten hat sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Bobritzschtalstraße in Oberbobritzsch kurz nach dem Ortseingang ereignet. Dort war ein 15-Jähriger mit seinem Moped vom Typ Simson unterwegs. Nach ersten Informationen rutschte der Simson-Fahrer auf regennasser Straße in einer Rechtskurve weg und prallte in der...
