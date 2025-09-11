Oberbobritzsch: 15-jähriger Mopedfahrer verletzt sich

Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall kam es am späten Mittwochnachmittag.

Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten hat sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Bobritzschtalstraße in Oberbobritzsch kurz nach dem Ortseingang ereignet. Dort war ein 15-Jähriger mit seinem Moped vom Typ Simson unterwegs. Nach ersten Informationen rutschte der Simson-Fahrer auf regennasser Straße in einer Rechtskurve weg und prallte in der...