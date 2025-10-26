Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wahlparty von Philipp Preißler in Halsbach: Nach dem vorläufigen Ergebnis holte er 45,96 Prozent der Stimmen. Bild: Marcel Schlenkrich
Wahlparty von Philipp Preißler in Halsbach: Nach dem vorläufigen Ergebnis holte er 45,96 Prozent der Stimmen. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Philipp Preißler setzt sich durch
Von Grit Baldauf, Wieland Josch
Freiberg hat gewählt: Im zweiten Wahlgang legte Philipp Preißler nochmals zu. Wie will er die Stadt führen? Und wo sieht er seine Prioritäten? Eine Zusammenfassung vom Wahlabend.

Der Sonntag der Entscheidung in der mittelsächsischen Kreisstadt hat einen klaren Wahlsieger hervorgebracht: Philipp Preißler baute sein Ergebnis aus dem ersten Wahlgang noch aus. 45,96 Prozent bedeuten fast 14 Prozentpunkte mehr als am 26. September. Damals hatte keiner der fünf Kandidaten eine absolute Mehrheit im Ringen um das Amt des...
