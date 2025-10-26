Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Philipp Preißler setzt sich durch

Freiberg hat gewählt: Im zweiten Wahlgang legte Philipp Preißler nochmals zu. Wie will er die Stadt führen? Und wo sieht er seine Prioritäten? Eine Zusammenfassung vom Wahlabend.

Der Sonntag der Entscheidung in der mittelsächsischen Kreisstadt hat einen klaren Wahlsieger hervorgebracht: Philipp Preißler baute sein Ergebnis aus dem ersten Wahlgang noch aus. 45,96 Prozent bedeuten fast 14 Prozentpunkte mehr als am 26. September. Damals hatte keiner der fünf Kandidaten eine absolute Mehrheit im Ringen um das Amt des...