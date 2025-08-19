Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei musste zu einem Unfall in Obersaida ausrücken.
Die Polizei musste zu einem Unfall in Obersaida ausrücken. Bild: Symbolfoto: David Inderlied/dpa/Archiv
Freiberg
Obersaida: Mit Auto gegen Baum gefahren
Redakteur
Von Heiko Hößler
Ein 85 Jahre alter Mann wird bei der Kollision schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Obersaida ist am Montagnachmittag ein 85 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er mit seinem Wagen auf der Olbernhauer Straße (S 215) in Richtung Dörnthal unterwegs. Aus bisher nicht bekanntem Grund kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall...
