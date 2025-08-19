Obersaida: Mit Auto gegen Baum gefahren

Freiberg
Ein 85 Jahre alter Mann wird bei der Kollision schwer verletzt.
Bei einem Unfall in Obersaida ist am Montagnachmittag ein 85 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er mit seinem Wagen auf der Olbernhauer Straße (S 215) in Richtung Dörnthal unterwegs. Aus bisher nicht bekanntem Grund kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.