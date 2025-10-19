„Offenheit, Kooperation und Kommunikation“ - Die Strategie der ersten Frau an der Spitze der Bergakademie Freiberg

Freiberg
Jutta Emes setzt als neue Rektorin auf eine Kultur der Ermöglichung und Verantwortung, um Forschung und Lehre an der TU Freiberg zu fördern. Eines ihrer Ziele: ein KI-Hub.
Sie war bereits 87 Tage im Amt, als Jutta Emes offiziell die Amtskette erhielt. Die erste Frau an der Spitze der Bergakademie Freiberg (Tubaf) war zum Jahresbeginn zur Rektorin der TU gewählt worden. In der Feierstunde verwies sie auf die große Tradition der ältesten montanwissenschaftliche Hochschule der Welt, die einen internationalen Ruf als...
