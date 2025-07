Oldtimer-Treffen in Naundorf bricht Besucherrekord: 450 historische Fahrzeuge begeistern 1500 Gäste

Das 15. Naundorfer Oldtimer-Treffen am Sonntag lockte rund 1500 Gäste an – so viele wie nie zuvor. 450 liebevoll gepflegte Gefährte waren zu sehen.

Zwölf hölzerne Speichen verleihen der dunkelblauen Stahlfelge historischen Charakter. Cremefarbene Gummireifen ziehen die Blicke magisch an. Dabei sind die Räder des dunkelblauen Dodge Brothers, Baujahr 1926, von Undine und Reinhard Walla nur ein Hingucker auf dem 15. Naundorfer Oldtimer-Treffen. Etwa 1500 Besucher sind am Sonntag zu dem Event... Zwölf hölzerne Speichen verleihen der dunkelblauen Stahlfelge historischen Charakter. Cremefarbene Gummireifen ziehen die Blicke magisch an. Dabei sind die Räder des dunkelblauen Dodge Brothers, Baujahr 1926, von Undine und Reinhard Walla nur ein Hingucker auf dem 15. Naundorfer Oldtimer-Treffen. Etwa 1500 Besucher sind am Sonntag zu dem Event...