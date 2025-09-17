Der Kater, die Gauchos und das Forsthaus in Naundorf

Freiberg
Zwischen Naundorf und Argentinien lebt Solveig Schmidt einen Traum, der mit einem Forsthaus begann und in den Weiten der Anden seine Fortsetzung findet.
Ein großer Garten mit sattgrüner Wiese umgibt das Forsthaus Naundorf, das am Rande des gleichnamigen Dorfes und somit nur wenige Kilometer entfernt von Freiberg liegt. Die Äste der Apfelbäume hängen tief und voller Früchte, darunter stehen Gartenstühle. Ein schwarz-weißer Kater sitzt unter Sträuchern und beobachtet das Geschehen. Er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.