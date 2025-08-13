Organist aus England gastiert am Donnerstag im Freiberger Dom

William Fox, Director of Music an der Kathedrale von St Albans, gestaltet einen ganz besonderen Abend. Worauf darf sich das Publikum freuen?

William Fox, Director of Music an der Kathedrale von St Albans, gastiert am Donnerstag, 14. August, 19.30 Uhr im Freiberger Dom. In seinem Orgelkonzert bringt er zwei Meister der geistlichen Musik miteinander ins Gespräch: William Byrd und Johann Sebastian Bach. Der eine prägte als katholischer Komponist die englische Renaissance um 1600, der...