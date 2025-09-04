Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zum Programm der Silbermanntage gehört wieder ein Familienfest in Freiberg.
Zum Programm der Silbermanntage gehört wieder ein Familienfest in Freiberg. Bild: Silbermann-Gesellschaft
Freiberg
Orgeln, Brücken und Tom Pauls: Die Silbermanntage starten an ungewohntem Ort
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das renommierte Orgelfestival startet an diesem Freitag. Und zwar an einem Ort, den man zunächst nicht mit Orgelmusik in Verbindung bringt. Doch wird noch vieles mehr geboten.

Der Klang Europas steht im Mittelpunkt der Silbermann-Tage, die vom 5. bis 14. September stattfinden. Als Partner der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 spürt das Festival dabei vielfältigen Verbindungen nach und feiert Europa als Kulturregion.
Mehr Artikel