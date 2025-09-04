Orgeln, Brücken und Tom Pauls: Die Silbermanntage starten an ungewohntem Ort

Das renommierte Orgelfestival startet an diesem Freitag. Und zwar an einem Ort, den man zunächst nicht mit Orgelmusik in Verbindung bringt. Doch wird noch vieles mehr geboten.

Der Klang Europas steht im Mittelpunkt der Silbermann-Tage, die vom 5. bis 14. September stattfinden. Als Partner der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 spürt das Festival dabei vielfältigen Verbindungen nach und feiert Europa als Kulturregion.