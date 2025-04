Ostergeschenk für Reichenbacher: Straße im Großschirmaer Ortsteil endlich saniert

Die Straße Am Teich in Reichenbach wurde am Gründonnerstag wieder freigegeben. Das Bauprojekt wurde abgespeckt. Davon profitiert der Neubau der Muldenbrücke in Hohentanne.

