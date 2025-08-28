Paul Potts und Hans Zimmer live: Freiberg feiert musikalische Highlights

Der Jahreswechsel bringt musikalische Höhepunkte in die Nikolaikirche in Freiberg. Mit Paul Potts und einer Sandtheater-Show zu Ehren Hans Zimmers stehen zwei einzigartige Veranstaltungen an.

Ein Weltstar kommt nach Freiberg. Am 4. Dezember gastiert der britische Klassik-Pop-Star Paul Potts mit seiner Tour „Paul Potts & Friends" in der Nikolaikirche. Der ehemalige Handy-Verkäufer Potts gelangte durch den Gewinn der ersten Staffel von „Britain's Got Talent" 2007 zu Bekanntheit.