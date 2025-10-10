Peet Röbisch ist das 400. Baby im Kreiskrankenhaus Freiberg in diesem Jahr

Freiberg
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam mit Peet Röbisch das 400. Baby des Jahres zur Welt. Seine Mutter sagt: „Man spürt, dass man hier willkommen ist.“
Mit Peet Röbisch hat das Kreiskrankenhaus Freiberg sein 400. Baby in diesem Jahr begrüßt. Der Junge kam am 29. September, 6.44 Uhr zur Welt. Für seine Mutter Luisa Röbisch ist es der zweite Sohn. Schon zwei Tage zuvor war sie in den Kreißsaal gekommen – nach einem Auf und Ab der Wehen entschied sich Peet schließlich am Montagmorgen für...
