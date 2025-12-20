Peta will „Hobbyjagd“ verbieten – laut Forstbezirksleiter hätte das fatale Folgen für den Wald von Freiberg und Flöha

Freiberg
Nach dem Jagdunfall von Brand-Erbisdorf spricht die Tierschutzorganisation Peta von „schießwütigen Spaßjägern“. Sachsenforst-Mitarbeiter sehen das anders.
Gerade ist überall in Mittelsachsen die Zeit der Jahrestreffen von Jägern und Jagdgenossenschaften. Gerade traf sich der Augustusburger Bürgermeister Jens Schmidt mit dem Vorstand Ralf Pieszek der Jagdgenossenschaft Erdmannsdorf-Kunnersdorf-Hennersdorf, um gemeinsam Bilanz über das das Jagdjahr 2024/25 zu ziehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.