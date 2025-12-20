MENÜ
  • Peta will „Hobbyjagd“ verbieten – laut Forstbezirksleiter hätte das fatale Folgen für den Wald von Freiberg und Flöha

Begeher Silvio Richter (4.v. l.) erhält vom Jagdgenossenschafts-Vorstand Armin Gerkowski ein Präsent für seine ehrenamtliche Arbeit.
Begeher Silvio Richter (4.v. l.) erhält vom Jagdgenossenschafts-Vorstand Armin Gerkowski ein Präsent für seine ehrenamtliche Arbeit. Bild: Christof Heyden
Schüler des Regenbogen-Gymnasiums beteiligen sich an der Wiederaufforstung und Pflege des Waldes von Augustusburg.
Schüler des Regenbogen-Gymnasiums beteiligen sich an der Wiederaufforstung und Pflege des Waldes von Augustusburg. Bild: Christof Heyden
Ingo Reinhold, der Leiter des Marienberger Forstbezirks, nimmt selbst oft an Jagden teil.
Ingo Reinhold, der Leiter des Marienberger Forstbezirks, nimmt selbst oft an Jagden teil. Bild: Andreas Bauer
Freiberg
Peta will „Hobbyjagd“ verbieten – laut Forstbezirksleiter hätte das fatale Folgen für den Wald von Freiberg und Flöha
Von Siiri Klose, Christof Heyden
Nach dem Jagdunfall von Brand-Erbisdorf spricht die Tierschutzorganisation Peta von „schießwütigen Spaßjägern“. Sachsenforst-Mitarbeiter sehen das anders.

Gerade ist überall in Mittelsachsen die Zeit der Jahrestreffen von Jägern und Jagdgenossenschaften. Gerade traf sich der Augustusburger Bürgermeister Jens Schmidt mit dem Vorstand Ralf Pieszek der Jagdgenossenschaft Erdmannsdorf-Kunnersdorf-Hennersdorf, um gemeinsam Bilanz über das das Jagdjahr 2024/25 zu ziehen.
