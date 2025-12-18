Nach schwerem Jagdunfall in Brand-Erbisdorf: Peta fordert Verbot der Hobbyjagd

Freiberg
Nach einem Jagdunfall in einem Wald bei Brand-Erbisdorf, bei dem ein 20-Jähriger schwer verletzt wurde, fordert die Tierrechtsorganisation Peta ein bundesweites Verbot der Hobbyjagd.
Nach einem schweren Jagdunfall in einem Wald in Brand-Erbisdorf fordert die Tierrechtsorganisation Peta ein bundesweites Verbot der Hobbyjagd. Das geht aus einer Pressemitteilung der Organisation hervor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.