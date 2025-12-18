Nach schwerem Jagdunfall in Brand-Erbisdorf: Peta fordert Verbot der Hobbyjagd

Nach einem Jagdunfall in einem Wald bei Brand-Erbisdorf, bei dem ein 20-Jähriger schwer verletzt wurde, fordert die Tierrechtsorganisation Peta ein bundesweites Verbot der Hobbyjagd.

Nach einem schweren Jagdunfall in einem Wald in Brand-Erbisdorf fordert die Tierrechtsorganisation Peta ein bundesweites Verbot der Hobbyjagd. Das geht aus einer Pressemitteilung der Organisation hervor. Nach einem schweren Jagdunfall in einem Wald in Brand-Erbisdorf fordert die Tierrechtsorganisation Peta ein bundesweites Verbot der Hobbyjagd. Das geht aus einer Pressemitteilung der Organisation hervor.