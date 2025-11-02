Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit Blues und Southern Rock vertont die Pfarrerband „Die schwarzen Löcher" Texte von Martin Luther.
Mit Blues und Southern Rock vertont die Pfarrerband „Die schwarzen Löcher" Texte von Martin Luther. Bild: Mathias Herrmann
Mit Blues und Southern Rock vertont die Pfarrerband „Die schwarzen Löcher" Texte von Martin Luther. Bild: Mathias Herrmann
Mit Blues und Southern Rock vertont die Pfarrerband „Die schwarzen Löcher" Texte von Martin Luther. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Pfarrerband „Die Schwarzen Löcher“ macht Luther-Texte im Erzgebirge zum Blues
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn Blues in der Kirche Lichtenberg bei Freiberg erklingt, dann sind die Pfarrer der Band „Die schwarzen Löcher" zu Gast. Nun hielten sie einen ganz besonderen Gottesdienst ab.

Das hätte Martin Luther gefallen: Eine Kirche, die lebt, in der gejubelt und fröhlich gesungen wird. Am Reformationstag, jenem Datum, an dem Luther einst seine reformatorischen Forderungen in 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg schlug und die Praktiken der Katholischen Kirche anprangerte, erklangen in der Kirche in Lichtenberg...
Mehr Artikel