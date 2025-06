Pfingstpilgern nach Großschirma wird zu beliebtem Traditionsevent

Vom Sieben- bis zum 80-Jährigen: Das Pfingstpilgern nach Großschirma vereint Generationen. Die Pilgertour geht am 9. Juni in die vierte Runde. In diesem Jahr gibt es gleich mehrere Neuerungen.

Das Pfingstpilgern nach Großschirma hat das Zeug dazu, eine Tradition zu werden. Bereits zum viertem Mal findet die Sternwanderung mit drei Ausgangspunkten zum Pfarrhof Großschirma am Pfingstsamstag, 9. Juni 2025, statt. Nach der Tour gibt es wieder einen Gottesdienst in der Kirche und ein Pilgerfest im Pfarrgarten. Das kündigt Großschirmas... Das Pfingstpilgern nach Großschirma hat das Zeug dazu, eine Tradition zu werden. Bereits zum viertem Mal findet die Sternwanderung mit drei Ausgangspunkten zum Pfarrhof Großschirma am Pfingstsamstag, 9. Juni 2025, statt. Nach der Tour gibt es wieder einen Gottesdienst in der Kirche und ein Pilgerfest im Pfarrgarten. Das kündigt Großschirmas...