Pieter Hofmann triumphiert beim Jubiläumsschießen in Cämmerswalde

In dem Ortsteil von Neuhausen ist am Wochenende das traditionelle Vogelschießen gefeiert worden. Mit von der Partie war auch der Titelträger von 1965.

Pieter Hofmann hat in Cämmerswalde vor rund 300 Gästen den Vogel abgeschossen. Der Cämmerswalder hat sich beim Vogelschießen in seinem Heimatort unter sieben Teilnehmern durchgesetzt und ist Schützenkönig 2025 geworden. Als Schützenkönigin holte sich der Titelträger Diana Böhme. Beide wurden am Sonntagabend mit einer Schärpe geehrt....