Pilgern am Pfingstmontag nach Großschirma – ein Startpunkt ist in Freiberg

Das Pfingstpilgern nach Großschirma steht am Montag bevor. Die Startpunkte der Touren wurden teils geändert. Welche Überraschungen gibt es?

Bereits zum viertem Mal findet am 9. Juni das Pfingstpilgern zum Pfarrhof Großschirma statt. Nach der Sternwanderung mit drei Ausgangspunkten gibt es wieder einen Gottesdienst in der Kirche und ein Pilgerfest im Pfarrgarten. Das kündigt Großschirmas Pfarrer Justus Geilhufe an. Die geführten Touren am Montag sind sieben bis zehn Kilometer lang....