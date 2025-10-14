Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Selina Schöne am Sonntag beim Pilzesuchen im Freiberger Wohngebiet Friedeburg, hier mit einem Birkenpilz.
Selina Schöne am Sonntag beim Pilzesuchen im Freiberger Wohngebiet Friedeburg, hier mit einem Birkenpilz.
Freiberg
Pilzglück mitten im Neubaugebiet: Selina Schöne aus Freiberg findet Schätze
Redakteur
Von Heike Hubricht
Auf einer Wiese in Freiberg-Friedeburg entdeckt Nabu-Chefin Selina Schöne wahre Herbstschätze: Pilze wie Birkenpilz und Austernseitling.

Zwischen den Wohnblöcken im Freiberger Stadtteil Friedeburg zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite: Nahe der Ohainschule wuchs eine prächtige Schmetterlingstramete. Entdeckt hat den Pilz Selina Schöne, Geschäftsführerin der Nabu-Regionalgruppe Freiberg. „Auch am Sonntag fand ich in Friedeburg wieder so viele Pilze, dass es eine...
