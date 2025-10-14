Pilzglück mitten im Neubaugebiet: Selina Schöne aus Freiberg findet Schätze

Auf einer Wiese in Freiberg-Friedeburg entdeckt Nabu-Chefin Selina Schöne wahre Herbstschätze: Pilze wie Birkenpilz und Austernseitling.

Zwischen den Wohnblöcken im Freiberger Stadtteil Friedeburg zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite: Nahe der Ohainschule wuchs eine prächtige Schmetterlingstramete. Entdeckt hat den Pilz Selina Schöne, Geschäftsführerin der Nabu-Regionalgruppe Freiberg. „Auch am Sonntag fand ich in Friedeburg wieder so viele Pilze, dass es eine...