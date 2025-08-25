Pizza, Party, Handarbeit: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen

Vom kleinen Handarbeitskränzchen bis zur Super-Sause zum Bergfest: Die Woche hat in Mittelsachsen sehr unterschiedliche Angebote. Ein Blick in den Veranstaltungskalender lohnt sich.

Und wieder einmal geht es hinein in eine Woche voller Veranstaltungen und Möglichkeiten zur sinnvollen Freizeitgestaltung. In Mittelsachsen ist ein breites Angebot vorbereitet, welches für unterschiedlichste Geschmäcker etwas bereithält. Wir haben ein paar herausgepickt.