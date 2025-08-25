Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Im letzten Jahr begeisterten Zwei wie eins beim Bergfest in Sayda.
Im letzten Jahr begeisterten Zwei wie eins beim Bergfest in Sayda. Bild: Maik Hauke/Archiv
Im letzten Jahr begeisterten Zwei wie eins beim Bergfest in Sayda.
Im letzten Jahr begeisterten Zwei wie eins beim Bergfest in Sayda. Bild: Maik Hauke/Archiv
Freiberg
Pizza, Party, Handarbeit: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Redakteur
Von Wieland Josch
Vom kleinen Handarbeitskränzchen bis zur Super-Sause zum Bergfest: Die Woche hat in Mittelsachsen sehr unterschiedliche Angebote. Ein Blick in den Veranstaltungskalender lohnt sich.

Und wieder einmal geht es hinein in eine Woche voller Veranstaltungen und Möglichkeiten zur sinnvollen Freizeitgestaltung. In Mittelsachsen ist ein breites Angebot vorbereitet, welches für unterschiedlichste Geschmäcker etwas bereithält. Wir haben ein paar herausgepickt.
