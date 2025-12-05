Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Stadt- und Bergbaumuseum
Bild: Stadt- und Bergbaumuseum
Freiberg
„Plötzlich Kurfürst“: Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg verlängert Sonderschau
Von Freie Presse
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurfürst August (1526 – 1586) steht im Mittelpunkt dieser Sonderausstellung, die bis 29. März 2026 verlängert wird. Doch was machte den Sachsen so außergewöhnlich?

Freiberg.

Die Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“ im Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg wird verlängert und ist bis 29. März 2026 zu sehen. Damit reagiert das Museum auf das anhaltend große Besucherinteresse. Ein Freiberger übernimmt die Geschicke Sachsens und prägt sie über drei Jahrzehnte hinweg so nachhaltig, dass seine Entscheidungen bis heute spürbar sind: Kurfürst August (1526 – 1586) steht im Mittelpunkt dieser ersten Sonderausstellung im Ergänzungsbau des Stadt- und Bergbaumuseums. Die Schau bietet einen Eindruck in die Welt des 16. Jahrhunderts. Sie zeigt August nicht nur als politischen Gestalter und Reformer, sondern auch als Förderer von Kunst, Wissenschaft und Technik. Er modernisierte Verwaltung und Bergbau, gründete die kurfürstliche Kunstkammer und legte damit den Grundstein für die heutigen Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Die Sonderschau ist mittwochs bis montags von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Die nächste öffentliche Führung ist am 14. Dezember, 14 Uhr. (fp) Foto: Stadt- und Bergbaumuseum

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
26.11.2025
2 min.
So geht Pyramidenanschieben in Freiberg: Ein Video und die schönsten Bilder zum Start des 34. Christmarktes
 9 Bilder
Ein Fest voller Magie: Der Freiberger Christmarkt startet mit einem Märchenumzug, der Herzen erwärmt.
Mathias Herrmann
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
11:15 Uhr
1 min.
Bergparade im Fackelschein: Freiberg erwartet bis zu 25.000 Gäste
Die Bergparade in Freiberg lockt am 6. Dezember Tausende an. 300 Berg- und Hüttenleute marschieren durch die Altstadt.
Freie Presse
Mehr Artikel