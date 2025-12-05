„Plötzlich Kurfürst“: Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg verlängert Sonderschau

Kurfürst August (1526 – 1586) steht im Mittelpunkt dieser Sonderausstellung, die bis 29. März 2026 verlängert wird. Doch was machte den Sachsen so außergewöhnlich?
Die Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“ im Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg wird verlängert und ist bis 29. März 2026 zu sehen. Damit reagiert das Museum auf das anhaltend große Besucherinteresse. Ein Freiberger übernimmt die Geschicke Sachsens und prägt sie über drei Jahrzehnte hinweg so nachhaltig, dass seine Entscheidungen bis heute spürbar sind: Kurfürst August (1526 – 1586) steht im Mittelpunkt dieser ersten Sonderausstellung im Ergänzungsbau des Stadt- und Bergbaumuseums. Die Schau bietet einen Eindruck in die Welt des 16. Jahrhunderts. Sie zeigt August nicht nur als politischen Gestalter und Reformer, sondern auch als Förderer von Kunst, Wissenschaft und Technik. Er modernisierte Verwaltung und Bergbau, gründete die kurfürstliche Kunstkammer und legte damit den Grundstein für die heutigen Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Die Sonderschau ist mittwochs bis montags von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Die nächste öffentliche Führung ist am 14. Dezember, 14 Uhr. (fp)