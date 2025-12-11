Plötzlicher Tod des Sohnes: Wie eine Mutter nach dem Schock in Mittelsachsen neuen Halt fand

Freiberg
Ein junger Mann stirbt mit 21 Jahren an plötzlichem Herztod. Seine Mutter findet Schritt für Schritt zurück ins Leben. Heute begleitet sie andere Eltern in Mittelsachsen auf ihrem Weg der Trauer.
Im Nachhinein habe sie sich gefragt, ob Robert spüren konnte, dass er nicht viel Zeit haben wird. „Weil er hat so für den Moment gelebt“, sagt Cornelia Brosowski (64).
