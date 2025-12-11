MENÜ
Cornelia Brosowski (64) verlor vor zwanzig Jahren ihren Sohn Robert. Hilfe fand sie in einer Selbsthilfegruppe in Freiberg.
Cornelia Brosowski (64) verlor vor zwanzig Jahren ihren Sohn Robert. Hilfe fand sie in einer Selbsthilfegruppe in Freiberg. Bild: Manuel Niemann
Im Dom St. Marien zu Freiberg findet am kommenden Sonntag ein Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder statt.
Im Dom St. Marien zu Freiberg findet am kommenden Sonntag ein Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder statt. Bild: Archiv/ Wieland Josch
Cornelia Brosowski und die Selbsthilfegruppen Trauernde Eltern und die Sternenkindergruppe gestalten den Gottesdienst am Sonntag wie bereits in den Vorjahren mit.
Cornelia Brosowski und die Selbsthilfegruppen Trauernde Eltern und die Sternenkindergruppe gestalten den Gottesdienst am Sonntag wie bereits in den Vorjahren mit. Bild: Archiv/ Eckardt Mildner
Plötzlicher Tod des Sohnes: Wie eine Mutter nach dem Schock in Mittelsachsen neuen Halt fand
Von Manuel Niemann
Ein junger Mann stirbt mit 21 Jahren an plötzlichem Herztod. Seine Mutter findet Schritt für Schritt zurück ins Leben. Heute begleitet sie andere Eltern in Mittelsachsen auf ihrem Weg der Trauer.

Im Nachhinein habe sie sich gefragt, ob Robert spüren konnte, dass er nicht viel Zeit haben wird. „Weil er hat so für den Moment gelebt“, sagt Cornelia Brosowski (64).
