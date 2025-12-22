MENÜ
Die Polizei hat in Großschirma einen betrunkenen Fahrer gestellt.
Die Polizei hat in Großschirma einen betrunkenen Fahrer gestellt. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Freiberg
Polizei schnappt betrunkenen Fahrer in Großschirma
Redakteur
Von Babette Philipp
Ein 57-Jähriger fährt Schlangenlinien in Großschirma. Der Alkoholtest zeigt erschreckendes Ergebnis.

Viel zu viel Glühwein oder anderes Hochprozentiges hat ein Fahrer intus gehabt, der am Sonntagnachmittag in Großschirma erwischt worden ist. Das hat sich laut Polizei zugetragen: Zeugen informierten am Sonntag gegen 16.30 Uhr die Polizei über einen auf der B 101 in Schlangenlinien fahrenden VW. An einer Bushaltestelle am Abzweig Bergmannweg...
Mehr Artikel