Polizei stellt mutmaßliche Seriendiebin vom Freiberger Wasserberg

Freiberg
Die Freiberger Polizei hat 26 Diebstahls- und Betrugsdelikte aufgeklärt. Die 29-jährige Tatverdächtige soll auch in Oederan ihr Unwesen getrieben haben. Was führte zur Festnahme?
Die Freiberger Polizei hat 26 Diebstahls- und Betrugsdelikte des vergangenen Jahres in Freiberg und Oederan aufgeklärt und eine Tatverdächtige ermittelt. Die 29-Jährige befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft, teilt Doreen Stein von der Polizeidirektion Chemnitz mit.
