Premiere: Erste Hundewanderung im Tharandter Wald bringt Hundefreunde zusammen

Stephanie Niebling aus Reinsberg veranstaltet in dieser Woche ihre erste Hundewanderung. Diese führt in den Tharandter Wald. Was hat die 37-Jährige dazu inspiriert?

Stephanie Niebling aus Reinsberg organisiert für Sonntag, 9. Februar, ihre erste Hundewanderung. Vormittags geht es in den Tharandter Wald. „Ich selbst war schon bei vielen Hundewanderung dabei und finde die Idee super. Da ich es in der Nähe offenbar noch kein solches Angebot gibt, wollte ich es für unsere Region auch versuchen, damit sich... Stephanie Niebling aus Reinsberg organisiert für Sonntag, 9. Februar, ihre erste Hundewanderung. Vormittags geht es in den Tharandter Wald. „Ich selbst war schon bei vielen Hundewanderung dabei und finde die Idee super. Da ich es in der Nähe offenbar noch kein solches Angebot gibt, wollte ich es für unsere Region auch versuchen, damit sich...