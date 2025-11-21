Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rolf Weigand mit den versandfertigen Briefen zur Einwohnerbefragung in Großschirma.
Rolf Weigand mit den versandfertigen Briefen zur Einwohnerbefragung in Großschirma. Bild: Stadt Großschirma
Rolf Weigand mit den versandfertigen Briefen zur Einwohnerbefragung in Großschirma.
Rolf Weigand mit den versandfertigen Briefen zur Einwohnerbefragung in Großschirma. Bild: Stadt Großschirma
Freiberg
Pro und Contra Windkraft: Stadt Großschirma befragt Einwohner zu geplantem Windpark
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Großschirma und Großvoigtsberg sollen drei hohe Windräder entstehen. Dazu sollte es zunächst einen Bürgerentscheid geben, der aber keine Mehrheit fand. Nun wird ein anderer Weg beschritten.

Zwischen Großschirma und dem Stadtteil Großvoigtsberg sollen, so die Planung, drei 250 Meter hohe Windkraftanlagen errichtet werden, direkt am Gewerbegebiet Am Steinberg. Auch von Wohnhäusern in Großschirma ständen sie nicht weit entfernt, allerdings weit genug was die gesetzlichen Vorgaben angeht. „Gut 1000 Meter Abstand wären es“, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
28.10.2025
3 min.
Großschirma: Stadtrat lehnt Bürgerentscheid zu Windrädern „Am Steinberg“ knapp ab
Die beiden geplanten Windkraftanlagen ähneln denen, die die Firma Mittelsächsische Windpark GmbH & Co. KG bereits in Kleinschirma gebaut hat.
Im Großschirmaer Stadtrat fand ein möglicher Bürgerentscheid zu zwei geplanten Windrädern keine ausreichende Mehrheit. Die Gegner warnten vor Kosten, Befürworter plädierten für mehr Bürgerbeteiligung.
Manuel Niemann
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
24.10.2025
3 min.
Lebensrettende Exoten: Warum Großschirma eine besondere First-Responder-Einheit bekommt
Nach langen Vorbereitungen verfügt Großschirma jetzt über eine reguläre First-Responder-Gruppe.
Bei Lebensrettung geht es eigentlich um eine Selbstverständlichkeit. Trotzdem gab es um die Installierung einer Lebensretter-Gruppe im Großschirmaer Stadtrat einige Diskussionen.
Wieland Josch
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
Mehr Artikel