Pro und Contra Windkraft: Stadt Großschirma befragt Einwohner zu geplantem Windpark

Zwischen Großschirma und Großvoigtsberg sollen drei hohe Windräder entstehen. Dazu sollte es zunächst einen Bürgerentscheid geben, der aber keine Mehrheit fand. Nun wird ein anderer Weg beschritten.

Zwischen Großschirma und dem Stadtteil Großvoigtsberg sollen, so die Planung, drei 250 Meter hohe Windkraftanlagen errichtet werden, direkt am Gewerbegebiet Am Steinberg. Auch von Wohnhäusern in Großschirma ständen sie nicht weit entfernt, allerdings weit genug was die gesetzlichen Vorgaben angeht. „Gut 1000 Meter Abstand wären es", sagt...