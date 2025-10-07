Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Berufsberatung mal anders bietet ein neues Projekt des Landkreises Mittelsachsen.
Berufsberatung mal anders bietet ein neues Projekt des Landkreises Mittelsachsen. Bild: Landratsamt
Berufsberatung mal anders bietet ein neues Projekt des Landkreises Mittelsachsen.
Berufsberatung mal anders bietet ein neues Projekt des Landkreises Mittelsachsen. Bild: Landratsamt
Freiberg
Projekt in Mittelsachsen soll Schülern helfen, ihre Stärken zu entdecken
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schüler können auf einen Erlebnisparcours gehen und mehr über sich herausfinden – ein Beitrag zur beruflichen Orientierung.

Mit einem ungewöhnlichen Projekt will der Landkreis Mittelsachsen Schülerinnen und Schülern der 7. und 8. Klassen bei der Berufswahl zur Seite stehen. „Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ heißt die Veranstaltungsreihe, bei der die Jugendlichen auf einen Erlebnisparcours im Döbelner Sport- und Freizeitzentrum „Wel Wel“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
30.09.2025
2 min.
Arbeitslosigkeit geht in Mittelsachsen im September zurück
Die Arbeitslosenzahlen in Mittelsachsen waren im Monat September ganz erfreulich.
Zum Vormonat August ist die Arbeitslosigkeit im September leicht gesunken. Anders sieht es im Jahresvergleich aus: Da ist sie leicht gestiegen.
Stephan Lorenz
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
18:32 Uhr
2 min.
Schüler aus Sachsen und Böhmen entdecken die Montanregion
Kristin Hängekorb (l.) und Katharina Jesswein (r.) vom Welterbeverein übergeben vor der Abfahrt zum Pferdegöpel ein kleines Geschenk an Samira, Marie, Bena und Sarah (v.l.). Die Schülerinnen nehmen am Austausch mit der Partnerschule aus Pribram teil.
Seit zehn Jahren gibt es den deutsch-tschechischen Schüleraustausch. Für die Jugendlichen blieb neben Ausflügen und Exkursionen auch Zeit zum Kennenlernen.
Heiko Hößler
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel