Projekt in Mittelsachsen soll Schülern helfen, ihre Stärken zu entdecken

Freiberg
Schüler können auf einen Erlebnisparcours gehen und mehr über sich herausfinden – ein Beitrag zur beruflichen Orientierung.
Mit einem ungewöhnlichen Projekt will der Landkreis Mittelsachsen Schülerinnen und Schülern der 7. und 8. Klassen bei der Berufswahl zur Seite stehen. „Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ heißt die Veranstaltungsreihe, bei der die Jugendlichen auf einen Erlebnisparcours im Döbelner Sport- und Freizeitzentrum „Wel Wel“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.