Prominenz liest vor: Freiberger Persönlichkeiten teilen literarische Perlen

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anett Zschoke, Heike Wenige und Jennifer Ufer (v. r.) sind die Hauptorganisatorinnen der Freiberger Lesenacht.
Anett Zschoke, Heike Wenige und Jennifer Ufer (v. r.) sind die Hauptorganisatorinnen der Freiberger Lesenacht. Bild: Astrid Ring
Melinda Funke, Maria Mosch und Petr Novak (v. l.) von der Schülerfirma Namaste Nepal gestalten mit Mitschülern zur 9. Lesenacht das Catering für die Besucher.
Melinda Funke, Maria Mosch und Petr Novak (v. l.) von der Schülerfirma Namaste Nepal gestalten mit Mitschülern zur 9. Lesenacht das Catering für die Besucher. Bild: Astrid Ring
Besucher der Lesenacht können sich auch im Schulmuseum des Gymnasiums umsehen und erfahren, wie Schule und Unterricht einst gestaltet wurden.
Besucher der Lesenacht können sich auch im Schulmuseum des Gymnasiums umsehen und erfahren, wie Schule und Unterricht einst gestaltet wurden. Bild: Rüdiger Zschoke
Anett Zschoke, Heike Wenige und Jennifer Ufer (v. r.) sind die Hauptorganisatorinnen der Freiberger Lesenacht.
Anett Zschoke, Heike Wenige und Jennifer Ufer (v. r.) sind die Hauptorganisatorinnen der Freiberger Lesenacht. Bild: Astrid Ring
Melinda Funke, Maria Mosch und Petr Novak (v. l.) von der Schülerfirma Namaste Nepal gestalten mit Mitschülern zur 9. Lesenacht das Catering für die Besucher.
Melinda Funke, Maria Mosch und Petr Novak (v. l.) von der Schülerfirma Namaste Nepal gestalten mit Mitschülern zur 9. Lesenacht das Catering für die Besucher. Bild: Astrid Ring
Besucher der Lesenacht können sich auch im Schulmuseum des Gymnasiums umsehen und erfahren, wie Schule und Unterricht einst gestaltet wurden.
Besucher der Lesenacht können sich auch im Schulmuseum des Gymnasiums umsehen und erfahren, wie Schule und Unterricht einst gestaltet wurden. Bild: Rüdiger Zschoke
Freiberg
Prominenz liest vor: Freiberger Persönlichkeiten teilen literarische Perlen
Redakteur
Von Astrid Ring
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Buch in der Hand, ein Herz für Nepal: Die 9. Freiberger Lesenacht vereint Literaturfreunde und Unterstützer zu einem besonderen Abend. Was wird geboten?

Wenn sich am Samstag die Türen zur 9. Lesenacht im Haus Albertinum des Schollgymnasiums öffnen, erwartet die Besucher ein Programm nicht nur mit vielen Akteuren, die aus ihren Lieblingsbüchern lesen. Auch die Schülerfirma Namaste Nepal wird dabei sein, denn zu dieser kostenfreien Benefizveranstaltung werden zugleich Spenden gesammelt für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
25.09.2025
3 min.
Freiberger Nepallauf 2025 im Check: So kann man mitmachen
Ab Freitag findet in Freiberg der 21. Nepallauf statt. Im Bild von links: Lehrerin Rebecca Groß (2.v.l.) mit den Schülern Selina, Petr und Nils.
Am Freitag startet der 21. Nepallauf in Freiberg. Anmelden kann sich jedermann. Ob dieses Jahr die Rekordspedensumme aus dem Vorjahr geknackt wird?
Cornelia Schönberg
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
30.09.2025
1 min.
Neuer Spendenrekord beim 21. Freiberger Nepallauf
Sage und schreibe 66.091 Runden sind auf der Laufbahn der Rülein-Sportanlage am Meißner Ring in Freiberg gelaufen worden.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel