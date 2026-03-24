Protest gegen geplantes Windenergiegebiet bei Kleinschirma nahe Freiberg

Der Entwurf des Raumordnungsplans Wind stößt bei der Bürgerinitiative Windkraftstammtisch auf Ablehnung.

Der Windkraftstammtisch Kleinschirma-Kleinwaltersdorf hat Protest gegen den Raumordnungsplan Wind erhoben, der am Mittwoch vom Regionalen Planungsverband Chemnitz bestätigt werden soll. In dem Entwurf sei ein „Windeignungsgebiet WEG30“ ausgewiesen, das bis auf 600 Meter an beide Dörfer heranrücke. Die Bürgerinitiative verlangt, dass der...