Prozess um Unfalltod am Freiberger Tierheim geht weiter

Das tragische Geschehen vom 30. Januar 2023 soll vor dem Landgericht Chemnitz noch einmal aufgerollt werden.

Der Prozess um den tragischen Verkehrsunfall in der Nähe des Freiberger Tierheims, bei dem am 30. Januar 2023 eine 42-jährige Frau getötet worden war, geht in eine neue Runde. Das Landgericht Chemnitz hat für den 13. Mai eine Verhandlung anberaumt.