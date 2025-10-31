Rätsel in Neuhausen: Was kommt auf die Staffelei vor Schloss Purschenstein?

Freiberg
Der Malerweg wird am Sonntag, 2. November, um eine weitere Station in Neuhausen im Erzgebirge erweitert.
Im Schlosspark von Schloss Purschenstein wird am Sonntag, 2. November, eine neue Staffelei enthüllt – damit reicht der Malerweg Sayda dann bis nach Neuhausen. Gezeigt wird eine Kopie des Gemäldes „Fest im Schlosspark“ von Kurt Preißler (1893–1968), geboren in Sayda, ausgebildet an der Kunstakademie Dresden. „Das Ölbild entstand...
