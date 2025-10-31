Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Sonntag soll auf diese Staffelei vor Schloss Purschenstein in Neuhausen ein Bild kommen.
Am Sonntag soll auf diese Staffelei vor Schloss Purschenstein in Neuhausen ein Bild kommen. Bild: H. Hubricht
Am Sonntag soll auf diese Staffelei vor Schloss Purschenstein in Neuhausen ein Bild kommen.
Am Sonntag soll auf diese Staffelei vor Schloss Purschenstein in Neuhausen ein Bild kommen. Bild: H. Hubricht
Freiberg
Rätsel in Neuhausen: Was kommt auf die Staffelei vor Schloss Purschenstein?
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Malerweg wird am Sonntag, 2. November, um eine weitere Station in Neuhausen im Erzgebirge erweitert.

Im Schlosspark von Schloss Purschenstein wird am Sonntag, 2. November, eine neue Staffelei enthüllt – damit reicht der Malerweg Sayda dann bis nach Neuhausen. Gezeigt wird eine Kopie des Gemäldes „Fest im Schlosspark“ von Kurt Preißler (1893–1968), geboren in Sayda, ausgebildet an der Kunstakademie Dresden. „Das Ölbild entstand...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:36 Uhr
4 min.
Nächster Dämpfer: Eintracht spielt 1:1 in Heidenheim
Die Heidenheimer Defensive um Tim Siersleben hatte viel zu tun.
Lange sieht es für die Eintracht nach einem bitteren Nachmittag in Heidenheim aus. Das 1:1 nach Rückstand dürfte kaum jemanden aufmuntern, denn Senkrechtstarter Can Uzun verletzt sich früh.
Maximilian Wendl, dpa
29.10.2025
1 min.
Neuhausen im Erzgebirge: Straße zum Schloss Purschenstein bekommt Asphaltdecke
Auf die Straße Purschenstein in Neuhausen wird jetzt die Asphaltdecke aufgezogen.
Die Kommune Neuhausen investiert in die Straße Purschenstein. Mit Unterstützung des Freistaats Sachsen wird die 300 Meter lange Trasse saniert.
Heike Hubricht
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
23.10.2025
1 min.
Erzgebirgsgemeinde Neuhausen saniert Straße zum Schloss Purschenstein: Welche Probleme gibt es?
Neuhausens Bürgermeister Andreas Drescher Anfang Oktober vor der Straße Purschenstein.
Neuhausen investiert 600.000 Euro in die Sanierung einer Straße. Doch die Bauarbeiten bringen unerwartete Herausforderungen mit sich.
Heike Hubricht
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
Mehr Artikel