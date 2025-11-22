Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rätselhafter Einsatz in Holzhau im Erzgebirge: Flugzeug meldet Feuerschein – Feuerwehr rückt aus

Holzhauer Feuerwehrleute haben am 20. November abends nach einem Feuer gesucht.
Holzhauer Feuerwehrleute haben am 20. November abends nach einem Feuer gesucht. Bild: Nicole Glöß/FFW Holzhau
Vergeblich: Feuerwehrmitglieder hielten am Donnerstagabend bei Holzhau im Erzgebirge nach einem Feuer Ausschau.
Vergeblich: Feuerwehrmitglieder hielten am Donnerstagabend bei Holzhau im Erzgebirge nach einem Feuer Ausschau. Bild: Nico Liebscher/FFW Holzhau
Mit Fahrzeugen und zu Fuß suchten Feuerwehrmitglieder am 20. November bei Holzhau im Erzgebirge nach einem Feuer.
Mit Fahrzeugen und zu Fuß suchten Feuerwehrmitglieder am 20. November bei Holzhau im Erzgebirge nach einem Feuer. Bild: Nico Liebscher/FFW Holzhau
Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten Feuerwehrleute bei Holzhau im Erzgebirge.
Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten Feuerwehrleute bei Holzhau im Erzgebirge. Bild: René Göhler/FFW Holzhau
Freiberg
Rätselhafter Einsatz in Holzhau im Erzgebirge: Flugzeug meldet Feuerschein – Feuerwehr rückt aus
Von Heike Hubricht
Ein über Holzhau fliegendes Flugzeug hat am Donnerstagabend einen Brand gemeldet. Die Feuerwehr suchte das Gelände weiträumig ab – ohne Ergebnis.

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Holzhau im Erzgebirge: Am Donnerstag wurde die Wehr gegen 18.30 Uhr von der Rettungsleitstelle in Chemnitz zu einem gemeldeten Brand an die Kreuzung Freiberger Weg/Waldhornweg alarmiert. Der Grund: Die Besatzung eines Flugzeugs hatte aus über neun Kilometer Höhe einen Feuerschein entdeckt. Anhand der...
