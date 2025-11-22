Rätselhafter Einsatz in Holzhau im Erzgebirge: Flugzeug meldet Feuerschein – Feuerwehr rückt aus

Ein über Holzhau fliegendes Flugzeug hat am Donnerstagabend einen Brand gemeldet. Die Feuerwehr suchte das Gelände weiträumig ab – ohne Ergebnis.

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Holzhau im Erzgebirge: Am Donnerstag wurde die Wehr gegen 18.30 Uhr von der Rettungsleitstelle in Chemnitz zu einem gemeldeten Brand an die Kreuzung Freiberger Weg/Waldhornweg alarmiert. Der Grund: Die Besatzung eines Flugzeugs hatte aus über neun Kilometer Höhe einen Feuerschein entdeckt. Anhand der...