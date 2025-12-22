MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Männerchor Oberschöna konzertierte unter der Leitung von Wolfgang Eger.
Der Männerchor Oberschöna konzertierte unter der Leitung von Wolfgang Eger. Bild: Christof Heyden
Der Männerchor Oberschöna konzertierte unter der Leitung von Wolfgang Eger.
Der Männerchor Oberschöna konzertierte unter der Leitung von Wolfgang Eger. Bild: Christof Heyden
 5 Bilder
Freiberg
Rappelvolle Kirche bei Adventskonzert in Wegefarth
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit etwas Verspätung ist das Weihnachtskonzert des Männerchores Oberschöna in der Kirche gestartet. Der Grund: Das Publikumsinteresse war enorm.

Ein stimmungsvolles Adventskonzert im Kerzenschein hat der Männerchor Oberschöna Striegistal 1924 in der geschmückten Wegefarther Kirche unter enormen Publikumsinteresse gestaltet. 350 Gäste erfreuten sich am vierten Adventssonntag an einem facettenreichen Programm, welches neben Klassikern von Bach, Schubert und Händel auch neuere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
1 min.
Weihnachtskonzert in der Kirche Wegefarth
Der Männerchor Oberschöna tritt in der Kirche Wegefarth auf.
Der Männerchor Oberschöna wird am Sonntag von weiteren Musikern unterstützt.
Steffen Jankowski
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
17.12.2025
3 min.
A cappella, Gospel, Männerchor: Wo es im Raum Freiberg musikalisch weihnachtet
Die Große Silbermann-Orgel im Dom zu Freiberg im Kerzenschein.
Nossen, Freiberg, Wegefahrth: Zum vierten Advent wird es vielerorts heimelig und weihnachtlich. Besucher haben von Freitag bis Sonntag eine große Auswahl.
Cornelia Schönberg
11:00 Uhr
1 min.
Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz
Die Frequenzweihnacht bringt am 24. Dezember elektronische Klänge ins Chemnitzer Weltecho. Seit fast drei Jahrzehnten zieht sie Fans an. Welche Künstler stehen diesmal auf der Bühne?
Babette Philipp
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
Mehr Artikel