Rappelvolle Kirche bei Adventskonzert in Wegefarth

Mit etwas Verspätung ist das Weihnachtskonzert des Männerchores Oberschöna in der Kirche gestartet. Der Grund: Das Publikumsinteresse war enorm.

Ein stimmungsvolles Adventskonzert im Kerzenschein hat der Männerchor Oberschöna Striegistal 1924 in der geschmückten Wegefarther Kirche unter enormen Publikumsinteresse gestaltet. 350 Gäste erfreuten sich am vierten Adventssonntag an einem facettenreichen Programm, welches neben Klassikern von Bach, Schubert und Händel auch neuere... Ein stimmungsvolles Adventskonzert im Kerzenschein hat der Männerchor Oberschöna Striegistal 1924 in der geschmückten Wegefarther Kirche unter enormen Publikumsinteresse gestaltet. 350 Gäste erfreuten sich am vierten Adventssonntag an einem facettenreichen Programm, welches neben Klassikern von Bach, Schubert und Händel auch neuere...