MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bodo Haubold und Cordelia Zimmerer mit einem Zwergpaduaner 0,1 in Langhennersdorf. Foto: E. Mildner/Archiv
Bodo Haubold und Cordelia Zimmerer mit einem Zwergpaduaner 0,1 in Langhennersdorf. Foto: E. Mildner/Archiv Bild: Eckardt Mildner
Bodo Haubold und Cordelia Zimmerer mit einem Zwergpaduaner 0,1 in Langhennersdorf. Foto: E. Mildner/Archiv
Bodo Haubold und Cordelia Zimmerer mit einem Zwergpaduaner 0,1 in Langhennersdorf. Foto: E. Mildner/Archiv Bild: Eckardt Mildner
Update
Freiberg
Rassegeflügelschau in Langhennersdorf beim Freiberg: Findet die Schau trotz Geflügelpest statt?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Rassegeflügel-Ausstellung ist auch gleichzeitig die mittelsächsische Kreisschau der Züchter. Welchen Einfluss hat die Geflügelpest?

Am Wochenende geben sich gefiederte Freunde ein Stelldichein im Gasthof Erbgericht zu Langhennersdorf. Denn dann findet die Rassegeflügel-Ausstellung mit der Kreisschau des Kreisverbands der Rassegeflügelzüchter Freiberg statt. Neben dem prachtvollen Geflügel gibt es noch eine Tombola, Küken kann beim Schlüpfen zugesehen werden und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:49 Uhr
2 min.
Mülllawine auf Philippinen – Ein Toter, Dutzende Vermisste
Anhaltende Regenfälle machten den Müllberg nach Angaben der Stadtverwaltung instabil.
Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter – das Unglück erinnert an eine ähnliche frühere Katastrophe.
14:50 Uhr
1 min.
Unfall auf winterglatter Talstraße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.
Holk Dohle
14:30 Uhr
2 min.
Verkehrskontrolle aus der Luft: Drohne filmt Stoppschild-Verstöße in Langhennersdorf bei Freiberg
Zur Verkehrskontrolle an einer Unfallhäufungsstelle in Langhennersdorf setzte die Polizei eine Drohne ein.
Drohnenüberwachung im Einsatz: An der Unfallhäufungsstelle in Langhennersdorf wurden 26 Verstöße festgestellt. Wie reagieren die Fahrer auf die Videoaufnahmen?
Holk Dohle
12.12.2025
1 min.
Große Kleintierschau mit Tombola in Altmittweida
Bei der Kleintierschau in Altmittweida sind auch Paduaner zu sehen.
Der Kleintierzüchterverein Altmittweida lädt zur Kreisschau ein. Zu sehen sind etwa 640 Geflügel und 90 Kaninchen. Was Besucher sonst noch erwartet.
Holk Dohle
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Deutsche Bahn stellt Zugverkehr im Norden ein
Live
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost kam es zu Einschränkungen.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
Mehr Artikel