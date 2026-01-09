Rassegeflügelschau in Langhennersdorf beim Freiberg: Findet die Schau trotz Geflügelpest statt?

Die Rassegeflügel-Ausstellung ist auch gleichzeitig die mittelsächsische Kreisschau der Züchter. Welchen Einfluss hat die Geflügelpest?

Am Wochenende geben sich gefiederte Freunde ein Stelldichein im Gasthof Erbgericht zu Langhennersdorf. Denn dann findet die Rassegeflügel-Ausstellung mit der Kreisschau des Kreisverbands der Rassegeflügelzüchter Freiberg statt. Neben dem prachtvollen Geflügel gibt es noch eine Tombola, Küken kann beim Schlüpfen zugesehen werden und...