Rechenberg-Bienenmühle: Alkoholisierter Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, 3.30 Uhr in Holzhau, Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Alkohol im Spiel: Ein 43-jähriger VW-Fahrer ist am Donnerstag, 3.30 Uhr bei einem Unfall in Holzhau, Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle, leicht verletzt worden. Laut Polizei war er mit seinem Auto auf dem Teichtellenweg in Richtung Schickelstorweg nach links von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich und kam im Straßengraben zum...