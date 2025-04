Rechenberg-Bienenmühle: Mehrere hundert Meter Kabel aus leerstehendem Haus gestohlen

Laut Polizei ereignete sich ein weiterer Einbruchsversuch in einer benachbarten Garage.

Rechenberg-Bienenmühle.

Einbrecher sind in Rechenberg-Bienenmühle zugange gewesen. Wie die Polizei mitteilte, haben die unbekannten Täter aus einem leerstehenden Gebäude an der Bergstraße mehrere hundert Meter Kabel sowie einen Verstärker gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Zudem wurde beim Einbruch am Gebäude Schaden von rund 3000 Euro angerichtet. In einer nebenan gelegenen Garage wurde von einem Kleintransporter Opel die Kennzeichentafel abmontiert und entwendet. Zudem hätten die Einbrecher vergeblich versucht, in das Fahrzeug zu gelangen. Am Opel entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei ermittelt und prüft Zusammenhänge zwischen beiden Taten, die sich im Zeitraum 30. März bis 6. April ereignet haben. (fp)