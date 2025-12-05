„Rechtzeitig vorm großen Wintereinbruch“: Straße zum Schloss Purschenstein ist fertig

600.000 Euro sind für 300 Meter Straße in Neuhausen fällig geworden. Anwohner, Kleingärtner und auch Schlossgäste freut‘s.

Die Straße zum Schloss Purschenstein in Neuhausen ist nach einer grundhaften Sanierung wieder freigegeben. Die Kosten für die 300 Meter lange Trasse liegen bei rund 600.000 Euro – die Hälfte trägt der Freistaat, den Rest die Kommune. Sie verbindet die Freiberger Straße (S 211) mit dem Schloss, einem beliebten Ausflugsziel und Domizil für...