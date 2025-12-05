Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Anke Heidenreich
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Anke Heidenreich
Freiberg
„Rechtzeitig vorm großen Wintereinbruch“: Straße zum Schloss Purschenstein ist fertig
Von Cornelia Schönberg, Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

600.000 Euro sind für 300 Meter Straße in Neuhausen fällig geworden. Anwohner, Kleingärtner und auch Schlossgäste freut‘s.

Die Straße zum Schloss Purschenstein in Neuhausen ist nach einer grundhaften Sanierung wieder freigegeben. Die Kosten für die 300 Meter lange Trasse liegen bei rund 600.000 Euro – die Hälfte trägt der Freistaat, den Rest die Kommune. Sie verbindet die Freiberger Straße (S 211) mit dem Schloss, einem beliebten Ausflugsziel und Domizil für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
1 min.
Erzgebirgsgemeinde Neuhausen saniert Straße zum Schloss Purschenstein: Welche Probleme gibt es?
Neuhausens Bürgermeister Andreas Drescher Anfang Oktober vor der Straße Purschenstein.
Neuhausen investiert 600.000 Euro in die Sanierung einer Straße. Doch die Bauarbeiten bringen unerwartete Herausforderungen mit sich.
Heike Hubricht
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
29.10.2025
1 min.
Neuhausen im Erzgebirge: Straße zum Schloss Purschenstein bekommt Asphaltdecke
Auf die Straße Purschenstein in Neuhausen wird jetzt die Asphaltdecke aufgezogen.
Die Kommune Neuhausen investiert in die Straße Purschenstein. Mit Unterstützung des Freistaats Sachsen wird die 300 Meter lange Trasse saniert.
Heike Hubricht
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel