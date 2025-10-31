Reformationstag im Freiberger Dom: Besonderer Gottesdienst nach Luthers „Deutscher Messe“ mit Dialogpredigt

Über 400 Gläubige erlebten am 31. Oktober in Freiberg die Liturgie nach Luther, Domchorklang und eine Dialogpredigt von Pfarrern Wiegand und Geilhufe.

Im Freiberger Dom St. Marien hat am Reformationstag ein Gottesdienst nach Luthers „Deutscher Messe“ (1526) stattgefunden. Zugleich wurde an 500 Jahre erste deutschsprachige Messe erinnert: Am 29. Oktober 1525 hielt Martin Luther erstmals eine Messe in deutscher Sprache. Zum Geläut waren mehr als 40 Kinder nach der Luther-Nacht in der...