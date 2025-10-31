Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Reformationstag im Freiberger Dom: Besonderer Gottesdienst nach Luthers „Deutscher Messe“ mit Dialogpredigt

Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Reformationstag im Freiberger Dom: Besonderer Gottesdienst nach Luthers „Deutscher Messe“ mit Dialogpredigt
Redakteur
Von Eckardt Mildner, Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über 400 Gläubige erlebten am 31. Oktober in Freiberg die Liturgie nach Luther, Domchorklang und eine Dialogpredigt von Pfarrern Wiegand und Geilhufe.

Im Freiberger Dom St. Marien hat am Reformationstag ein Gottesdienst nach Luthers „Deutscher Messe“ (1526) stattgefunden. Zugleich wurde an 500 Jahre erste deutschsprachige Messe erinnert: Am 29. Oktober 1525 hielt Martin Luther erstmals eine Messe in deutscher Sprache. Zum Geläut waren mehr als 40 Kinder nach der Luther-Nacht in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17.09.2025
2 min.
Lesung in der Freiberger Stadtbibliothek: „Glühende Landschaften“
Pfarrer Justus Geilhufe lädt mit Alexander Keppel in die Stadtbibliothek Freiberg ein.
Pfarrer Justus Geilhufe und Autor Alexander Keppel laden zu einem Abend voller literarischer Spannung in die Stadtbibliothek Freiberg ein.
Heike Hubricht
17:36 Uhr
4 min.
Nächster Dämpfer: Eintracht spielt 1:1 in Heidenheim
Die Heidenheimer Defensive um Tim Siersleben hatte viel zu tun.
Lange sieht es für die Eintracht nach einem bitteren Nachmittag in Heidenheim aus. Das 1:1 nach Rückstand dürfte kaum jemanden aufmuntern, denn Senkrechtstarter Can Uzun verletzt sich früh.
Maximilian Wendl, dpa
15:00 Uhr
1 min.
Dom St. Marien zu Freiberg: Besonderer Gottesdienst am Reformationstag
Im Freiberger Dom wird ein besonderer Gottesdienst gefeiert.
Am Freitag wird im Freiberger Dom ein etwas anderer Gottesdienst gefeiert.
Wieland Josch
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
Mehr Artikel