Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Reichenbach bei Großschirma: Wo das Blitzgerät „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau“ seit über zwei Wochen steht

Der Blitzer mit dem Spitznamen Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau steht in Reichenbach.
Der Blitzer mit dem Spitznamen Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau steht in Reichenbach. Bild: Andy Scharf
Der Blitzer mit dem Spitznamen Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau steht in Reichenbach.
Der Blitzer mit dem Spitznamen Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau steht in Reichenbach. Bild: Andy Scharf
Freiberg
Reichenbach bei Großschirma: Wo das Blitzgerät „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau“ seit über zwei Wochen steht
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Leser wundert sich über den Standort der semistationären Blitzanlage an der Hirschstraße in Reichenbach, Stadt Großschirma. Was sagt das Landratsamt in Freiberg über die Messzahlen?

Seit dem 25. September steht sie an der Hirschstraße in Reichenbach und sorgt für Gesprächsstoff: die sogenannte „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau“. Hinter dem Spitznamen steckt die neue semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage S 350 der Firma Jenoptik – ein umsetzbares Blitzgerät des Landkreises Mittelsachsen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
06.10.2025
6 min.
Oft ähneln Speisepilze giftigen Exemplaren: Pilzwanderung im Zellwald bei Großschirma nahe der B 101
Olaf Beer aus Nossen mit einem Ockertäubling im Zellwald nahe der B 101 bei Großschirma. Der Pilz ist nicht essbar, wenn er scharf schmeckt.
17 Pilzfreunde zogen mit dem Nabu bei Großvoigtsberg los – wenig Ernte, dafür viel Bestimmungswissen: vom Fichtenreizker bis zur Schmetterlingstramete. Und wie sehen die Pilze eigentlich aus?
Heike Hubricht
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
18.09.2025
3 min.
Geheimnis um Mittelsachsens Superblitzer gelüftet
In der Ortsdurchfahrt von Langhennersdorf steht der neue Superblitzer des Landkreises.
Die als „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufsatz“ bekannte Anlage ist in einem Dorf bei Freiberg entdeckt worden. Während sich die Behörde zum Standort bedeckt hält, haben Autofahrer in Sozialen Netzwerken reagiert.
Jan Leißner
Mehr Artikel