Reichenbach bei Großschirma: Wo das Blitzgerät „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau“ seit über zwei Wochen steht

Ein Leser wundert sich über den Standort der semistationären Blitzanlage an der Hirschstraße in Reichenbach, Stadt Großschirma. Was sagt das Landratsamt in Freiberg über die Messzahlen?

Seit dem 25. September steht sie an der Hirschstraße in Reichenbach und sorgt für Gesprächsstoff: die sogenannte „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau". Hinter dem Spitznamen steckt die neue semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage S 350 der Firma Jenoptik – ein umsetzbares Blitzgerät des Landkreises Mittelsachsen.