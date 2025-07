Reichlich Blechschaden bei Unfällen in Freiberg und Naundorf

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Freiberg ist eine 35-Jährige verletzt worden.

Zu zwei Unfällen musste die Polizei am Dienstag ausrücken. So kam es gegen 16.40 Uhr in Freiberg zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Laut Polizei befuhr eine 35-jährige Fahrerin eines Skodas die Straße Hinter der Stockmühle in Richtung Bertholdsweg. Als sie die Turmhofstraße kreuzte, kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden,...