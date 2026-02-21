MENÜ
Gut 100 Menschen waren zum jüngsten Windkraft-Bürgergespräch in Reinsberg gekommen.
Gut 100 Menschen waren zum jüngsten Windkraft-Bürgergespräch in Reinsberg gekommen. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Reinsberg bei Freiberg: Gemeinderat entscheidet über Bürgerbefragung zu Windkraftanlagen
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Dittmannsdorf und Neukirchen könnten 270 Meter hohe Windkraftanlagen entstehen. Wird der Gemeinderat den Bürgern eine Stimme geben?

Wird die Gemeinde Reinsberg bei Freiberg ihre Bürger zum Thema Windkraft befragen? Über den entsprechenden Antrag des Vereins für gerechte Kommunalabgaben soll der Gemeinderat am Dienstag entscheiden. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Rathaus, Kirchgasse 2, in Reinsberg. Hintergrund sind Pläne, zwischen den Ortsteilen...
