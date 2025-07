Reinsberg: Feuerwehr löscht Brand

Ein 150 Meter langer Grasstreifen an einem Feld in Reinsberg brannte am Samstag. Feuerwehrleute löschten den Brand. Auch die Polizei war im Einsatz.

Ein Grasstreifen an einem Feld nahe der Bahnhofstraße in Reinsberg hat am Samstag gegen 12 Uhr gebrannt. Die Flammen breiteten sich auf einem 150 Meter langen und drei Meter breiten Abschnitt des Feldrains aus. Das sagte am Samstagnachmittag Dirk Haubold, der Diensthabende der Polizeidirektion Chemnitz, auf Anfrage der „Freien Presse".