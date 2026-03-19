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Horst Wesemann aus Niederau protestiert per Modell im Maßstab 1:120 gegen 266 Meter hohe Windkraftanlagen.
Horst Wesemann aus Niederau protestiert per Modell im Maßstab 1:120 gegen 266 Meter hohe Windkraftanlagen. Foto: Steffen Jankowski
Horst Wesemann aus Niederau protestiert per Modell im Maßstab 1:120 gegen 266 Meter hohe Windkraftanlagen.
Horst Wesemann aus Niederau protestiert per Modell im Maßstab 1:120 gegen 266 Meter hohe Windkraftanlagen. Foto: Steffen Jankowski
Meinung
Freiberg
Reinsberg und die Windkraft: Skepsis sitzt tief
Redakteur
Von Steffen Jankowski
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Die geplante Bürgerbefragung in Reinsberg zeigt, dass Demokratie vor Ort gelebt wird. In Zeiten komplexer Rechtslagen ist Transparenz entscheidend. Ein Kommentar von Steffen Jankowski.

Es ist gut und richtig, dass es in Reinsberg eine Bürgerbefragung zum Thema Windkraft geben wird. Auch und gerade weil die rechtliche Lage so komplex ist, dass sie selbst von Experten kaum zu vermitteln ist. Die Befragung bietet eine Chance, zu zeigen, dass eben nicht einfach über die Köpfe der Einwohner der Gemeinde hinweg entschieden wird.
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