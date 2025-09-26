Reinsberg wehrt sich gegen Lehrer-Abordnungen

Die Grundschule zur Grabentour soll 35 Lehrerstunden abgeben. Eltern befürchten dadurch Nachteile für ihre Kinder.

Vor der Grundschule zur Grabentour im Reinsberger Ortsteil Neukirchen haben sich am Freitagnachmittag etwa 70 Schüler und Eltern versammelt. Sie protestierten gegen die Praxis des sächsischen Kultusministeriums, Pädagogen an andere Schulen abzuordnen. „Lehrer sind keine Pakete“ und „Unsere Kinder zählen“ hieß es auf Transparenten....