Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der Grundschule zur Grabentour in Neukirchen ist am Freitag gegen Lehrer-Abordnungen protestiert worden.
An der Grundschule zur Grabentour in Neukirchen ist am Freitag gegen Lehrer-Abordnungen protestiert worden. Bild: Steffen Jankowski
An der Grundschule zur Grabentour in Neukirchen ist am Freitag gegen Lehrer-Abordnungen protestiert worden.
An der Grundschule zur Grabentour in Neukirchen ist am Freitag gegen Lehrer-Abordnungen protestiert worden. Bild: Steffen Jankowski
Freiberg
Reinsberg wehrt sich gegen Lehrer-Abordnungen
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Grundschule zur Grabentour soll 35 Lehrerstunden abgeben. Eltern befürchten dadurch Nachteile für ihre Kinder.

Vor der Grundschule zur Grabentour im Reinsberger Ortsteil Neukirchen haben sich am Freitagnachmittag etwa 70 Schüler und Eltern versammelt. Sie protestierten gegen die Praxis des sächsischen Kultusministeriums, Pädagogen an andere Schulen abzuordnen. „Lehrer sind keine Pakete“ und „Unsere Kinder zählen“ hieß es auf Transparenten....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.09.2025
11 min.
„Fassweise Öl ins Feuer“: Wie die großflächigen Abordnungen von Lehrern das Bildungswesen in Sachsen entflammen
Michelle Colditz, (links) und Franziska Brühl wollen den Ausfall an der Schule ihrer Kinder nicht akzeptieren. Auch Marcel Schmidt ist sowohl als Bürgermeister von Stollberg als auch als Vater eines Schülers betroffen.
An bislang funktionierenden Grundschulen fällt plötzlich Unterricht aus, weil Lehrkräfte anderswo aushelfen müssen. Viele Eltern wollen das nicht akzeptieren. Hat der Freistaat eine andere Wahl?
Frank Hommel
19:30 Uhr
4 min.
Lehrer-Abordnungen: Protest von Reinsberger Eltern bringt ersten Erfolg
Laura Hoyer hatte die Demo vor der Grundschule zur Grabentour in Neukirchen am Freitag angemeldet. Kinder und Eltern protestierten gegen Abordnungen von Lehrern.
Mit einer Demo vor der Grundschule zur Grabentour ist am Freitag gegen Lehrer-Abordnungen mobil gemacht worden.
Steffen Jankowski
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
Mehr Artikel