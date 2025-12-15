MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nancy Döhnert und Jim Puntschuh von der Meißner UKA-Gruppe gehörten zu dem Team, das das Windkraft-Projekt im Mai auf einer Einwohnerversammlung vorgestellt hat.
Nancy Döhnert und Jim Puntschuh von der Meißner UKA-Gruppe gehörten zu dem Team, das das Windkraft-Projekt im Mai auf einer Einwohnerversammlung vorgestellt hat. Bild: Steffen Jankowski/Archiv
Die Karte zeigt die Umgebung von Steinbach in der Gemeinde Reinsberg.
Die Karte zeigt die Umgebung von Steinbach in der Gemeinde Reinsberg. Bild: Tilo Steiner
Dirk Sternkopf (links) und Tino Blasche wohnen in der Steinbacher Siedlung Oberholz - die Anlagen wären nur etwa 700 Meter von ihren Häusern entfernt.
Dirk Sternkopf (links) und Tino Blasche wohnen in der Steinbacher Siedlung Oberholz - die Anlagen wären nur etwa 700 Meter von ihren Häusern entfernt. Bild: Steffen Jankowski/Archiv
Nancy Döhnert und Jim Puntschuh von der Meißner UKA-Gruppe gehörten zu dem Team, das das Windkraft-Projekt im Mai auf einer Einwohnerversammlung vorgestellt hat.
Nancy Döhnert und Jim Puntschuh von der Meißner UKA-Gruppe gehörten zu dem Team, das das Windkraft-Projekt im Mai auf einer Einwohnerversammlung vorgestellt hat. Bild: Steffen Jankowski/Archiv
Die Karte zeigt die Umgebung von Steinbach in der Gemeinde Reinsberg.
Die Karte zeigt die Umgebung von Steinbach in der Gemeinde Reinsberg. Bild: Tilo Steiner
Dirk Sternkopf (links) und Tino Blasche wohnen in der Steinbacher Siedlung Oberholz - die Anlagen wären nur etwa 700 Meter von ihren Häusern entfernt.
Dirk Sternkopf (links) und Tino Blasche wohnen in der Steinbacher Siedlung Oberholz - die Anlagen wären nur etwa 700 Meter von ihren Häusern entfernt. Bild: Steffen Jankowski/Archiv
Freiberg
Reinsberg: Windkraft-Projekt wirft Fragen auf
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gemeinde Reinsberg könnte durch neue Windkraftanlagen finanziell profitieren. Doch gegen die Pläne regt sich Widerstand. Die Bürgerinitiative Gegenwind nennt Argumente

Bei der jüngsten Einwohnerfragestunde haben in Reinsberg die Stühle nicht ausgereicht. Obwohl eilends zusätzliche Sitzgelegenheiten herbeigeholt worden waren, mussten mehrere Bürger stehen. Rund 30 Reinsberger waren in den Ratssaal gekommen. Die meisten von ihnen bewegte ein Thema: Was tut sich in Sachen Windkraft?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
4 min.
Erzgebirge: Friseurmeisterin schließt Salon in Annaberger Innenstadt nach Jahrzehnten
Carmen Götz wird „Carmens Haarstudio“ in Annaberg zum Jahresende schließen.
Am 31. Dezember wird „Carmens Haarstudio“ in der Annaberger Fußgängerzone zum letzten Mal öffnen. Inhaberin Carmen Götz geht in den Ruhestand. Was sich im Zentrum der Kreisstadt noch ändert.
Annett Honscha
08:16 Uhr
1 min.
Mit Pyrotechnik: Zigarettenautomat in Zwickau-Marienthal gesprengt
Zahlreiche Zigaretten haben Täter nach der Sprengung eines Automaten in Zwickau gestohlen.
Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
25.11.2025
3 min.
Zwangsversteigerung in Chemnitz: Landgasthof und Teile des Ritterguts in Bieberstein bei Freiberg unter dem Hammer
Der Landgasthof in Bieberstein wird versteigert.
Am 1. Dezember werden Immobilien eines insolventen Unternehmers aus Rheinland-Pfalz versteigert. Die Gemeinde Reinsberg überlegte, mitzubieten. Wer wird am Ende zuschlagen?
Steffen Jankowski
26.11.2025
1 min.
43-Jähriger bei Unfall in Reinsberg schwer verletzt
In Reinsberg zu einem Unfall gerufen.
In Reinsberg kollidierte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Baum
Stephan Lorenz
08:19 Uhr
5 min.
Brückentage: So holen Sachsen 2026 am meisten Urlaub für sich heraus
Wer im kommenden Jahr ein paar Brückentage clever einsetzt, kann deutlich länger Urlaub machen. In Sachsen lohnt sich dabei auch ein Blick auf die Woche rund um den Buß und Bettag.
2026 fallen viele Feiertage nicht besonders günstig für Arbeitnehmer. Sachsen, die die Brückentage im kommenden Jahr clever für sich nutzen, können aber ihren Urlaub leicht fast verdoppeln. Die „Freie Presse“ zeigt, wie das geht.
Jürgen Becker
15.12.2025
4 min.
Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt können ihre Buden abends länger öffnen: Wie wird das angenommen?
Eric Nüßners Familie hat dieses Jahr den Traditionsimbiss von Uwe Zeithammel neben der Pyramide übernommen. Zum Team gehören auch Jenny Lorenz (links) und Celine Bülow.
Der Plauener Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, darf seine Bude abends auch länger in Betrieb lassen. Doch wie läuft’s damit? Die „Freie Presse“ hat sich bei einigen Händlern umgehört.
Sabine Schott
Mehr Artikel