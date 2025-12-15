Reinsberg: Windkraft-Projekt wirft Fragen auf

Die Gemeinde Reinsberg könnte durch neue Windkraftanlagen finanziell profitieren. Doch gegen die Pläne regt sich Widerstand. Die Bürgerinitiative Gegenwind nennt Argumente

Bei der jüngsten Einwohnerfragestunde haben in Reinsberg die Stühle nicht ausgereicht. Obwohl eilends zusätzliche Sitzgelegenheiten herbeigeholt worden waren, mussten mehrere Bürger stehen. Rund 30 Reinsberger waren in den Ratssaal gekommen. Die meisten von ihnen bewegte ein Thema: Was tut sich in Sachen Windkraft?