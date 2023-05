Reinsberger schon jetzt von Umleitung gestresst: Dabei kommt der große Straßenbau erst

Das Interesse war groß:Rund 70 Bürger haben sich am Dienstag an einer Einwohnerversammlung im Dörflichen Gemeinschaftszentrum in Reinsberg beteiligt. Thema des Abends war die vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) für rund 1,3 Millionen Euro geplante Fahrbahnerneuerung auf der Talstraße (Staatsstraße 195) durch den Ort.