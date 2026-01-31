MENÜ
In der Bibliothek im Freiberger Kornhaus hält Heiko Reinhold einen Reisevortrag.
In der Bibliothek im Freiberger Kornhaus hält Heiko Reinhold einen Reisevortrag.
Freiberg
Reisevortrag „Fremde Heimat Israel“ in Freiberg: Geschichte, Kultur & Politik mit der VHS
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Israel hautnah: Heiko Reinhold berichtet am 10. Februar um 18 Uhr im Kornhaus von seiner Reise in den Nahen Osten.

Die Volkshochschule Mittelsachsen lädt am Dienstag, dem 10. Februar um 18 Uhr, zu einem Reisevortrag über Israel ein. Heiko Reinhold berichtet in der Stadtbibliothek im Kornhaus, Korngasse 14, von seinen Erfahrungen. Im Zentrum stehen die Vielfalt und die Gegensätze des Landes im Nahen Osten. Thematisiert werden historische, religiöse und...
